وكيل «صحة النواب» يحذر من موجة جديدة من «كورونا» في أغسطس المقبل

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حذر النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا نهاية شهر أغسطس المقبل بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

قال «الوحش» خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الاحد: «نتمني ألا يحدث ذلك، ولكن لابد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والتصدي لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين».

وطالب «الوحش» اثناء مناقشة طلب احاطة خطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، برد كتابي عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضي كورونا، وأضاف أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعار مرتفعة، ولابد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: «لا يصح أن تكون مستشفي مخصصة للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضي العاديين».

وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضي فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدي لأي مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.

وقالت: «أمر غير آدمي أن تكون مستشفي عزل وتتعامل مع المرضي العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة».

و علق الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بوزارة الصحة قائلا: «هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أي مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه في وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا في وقت سابق عن وجود تعديل تشريعي سيتم إعداده لضبط المنظومة».

وتابع: «هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل في مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضي، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا».

وأضاف: «بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفي المخالفة تغلق والمريض يعلم بأنها مغلقة، حتي تتلافي السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لابد أن تكون معلنة في جميع المستشفيات،

و قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة لابد من وضعها وإعلانها بشكل راضح في المستشفيات، كما أنها تحتاج لتفسير وتوضيح بشأن ما تشمله الأسعار المعلنة من خدمات.