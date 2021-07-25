الطرق الصوفية: الموافقة على نقل ضريحين بمشتول السوق لتوسعة طريق القاهرة الإسماعلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد مراعى، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، أنه بناء على توجيهات سماحة الأستاذ الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفى الأعلى،تم عقد إجتماع موسع لمناقشة نقل ضريحى الشيخ أحمد المغازى، والشيخ عبدالله المغازى، الكائنين بعزبة المغازى بقرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، بحضور مهندسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد حسين رئيس الوحدة المحلية بالمنير، وسمير عبدالسلام مدير الجمعية الزراعية بالمنير، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المشيخة العامة للطرق الصوفية، وأجهزة الدولة لدعم الأستقرار ونشر الفكر الوسطى، ومحاربة التطرف والإرهاب ودفع عجلة التنمية والبناء.

وأوضح وكيل الطرق الصوفية بالشرقية، سبب عقد الإجتماع إلى تعارض ضريح الشيخ أحمد المغازى والشيخ عبدالله المغازى، مع تطوير طريق الإسماعيلية الزراعى،حيث أن الضريح متداخل مع حدود الطريق بعرض 4 م عند منطقة المنير التابعة لمركز مشتول السوق.

وأكد وكيل الطرق الصوفية، أن الإجتماع أسفر عن موافقة وكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، عن اختيار قطعة أرض مجاورة للضريح لبناء ضريح بديل ،وأنه قد تم الإنتهاء من البناء وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات للضريح تمهيدا لتسليمه لوكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية، والتى ستقوم فورالتسليم بتحديد موعد لنقل رفات الضريحين إلى الضريح الجديد، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والمعنية بهذا الشأن.

وأشار وكيل الطرق الصوفية، إلى حرص المشيخة العامة للطرق الصوفية على المحافظة على جميع الأضرحة ومقامات الأولياء والساحات الخاصة بها، ومنع التعدى عليها أو المساس بها ،وأن نقل الضريح كان حالة أستثنائية تتطلب وقوف المشيخة لإعلاء المصلحة العليا للدولة، وكذلك تنفيذا لتوجيهات سماحة الدكتور عبدالهادى عبدالقصبى.