وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد قسم طوارئ الباطنة.. وتواجد أرصدة كافية من الأدوية

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تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، قسم طوارئ الباطنة صباح الأحد، حيث تفقد تواجد النوبتجيات والتأكد من وجود أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد على ضروره تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل علمي مما يساهم فى رفع مستوى الخدمة، وذلك بعد التدريب عليها لكل فريق المستشفى.

وتأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس من تواجد الأمن لحفظ النظام داخل القسم وذلك في إطار الجولات المتعددة التى يقوم بها «الحفناوى» للاطمئنان على سير العمل وذلك لخدمه المواطن السويس.