تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفرالشيخ

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نظم مجلس مدينة الرياض والوحدات القروية التابعة لها بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من حملات نظافة، وإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة ،استمرار أعمال الرصف، وتبطين الترع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض ،استمرار حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والصرف وتبطين الترع، ورصف الطرق ،تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الفيروز،وقرية بفلوله ،واستكمال تبطين ترعة الضبعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الضبعة، ترعة كوم الرياض التابعة للوحدة المحلية لقرية البريه، وترعة الرفاص التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصفة، كما تابع يونس أعمال الإنشاء بمدرسة الحاج عيد للتعليم الأساسي بنطاق الوحدة المحلية لقرية العباسية.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض ،حملة لإزالة الاشغالات، وتابع أعمال قص وتهذيب الاشجار امام مسجد الرياض الكبير وأمام مجمع الصفا والمروة والعمل بصفة مستمرة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية، وتابع تسليك خفض المنسوب بنطاق الوحدة المحلية لقرية الوزارية ،بنافوري لشركة مياه الشرب ،كما تابع إزالة حاله تعدي على أرض أملاك الدولة «ثروه سمكية» ،بالتنسيق مع جمعية الشهيد رياض بجوار كوبري جزيرة الورد التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف.

وأشرف يونس على أعمال مقاومة الحشرات الطائرة، بالرش والتطهير في شوارع وأحياء مدينة الرياض والقرى ،كما تابع أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية.

الحملات

الحملات

الحملات