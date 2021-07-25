شكاوى من طول امتحان التاريخ.. وضبط حالة غش بلجان الثانوية العامة بالأقصر

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اشتكى طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس الأقصر، من صعوبة مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الامتحان تضمن عدد من الإجابات المتشابهة التي صعبت اختيار الإجابة، فيما تمكنت فرقة الغش الإلكتروني من تحرير محضر غش، للطالب «ياسر. ع» بمدرسة أرمنت الثانوية العسكرية، لمحاولته الغش بواسطة هاتف محمول، فيما تم نقل طالب للمستشفى لشعوره بحالة إعياء.

وقال الطالب أحمد نور، إن امتحان التاريخ، شمل العديد من النقاط الصعبة، والتي لم نستطع فيها الوصول للحلول المطلوبة، موضحًا أن هناك نحو ١٢ نقطة جاءت بشكل مباشر، فيما جاءت باقي الاختيارات محيرة، بجانب عدم التأكد من الاجابات التي دوناها لتشابه الاختبار بين الإجابات.

بينما أكدت الطالبة ندى على، أن وقت الامتحان غير كاف، وجاءت أغلب نقاطه في قمة الصعوبة، وغير مفهومة كما أن الامتحان تضمن عدد كبير من التقاط المحيرة والتى كانت بعيدة عن الكتاب المدرسي والنماذج والاختبارات التي تدربنا عليها، مؤكدة أن الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات.

فيما انتقد عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا أبنائهم الطلاب، من إجراءات التفتيش المشددة والتي من شأنها تشتيت الطلاب، وتواجدوا في محيط المدارس، وهم منتظرين خروج أبنائهم مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تشهدها مدن الأقصر.

بينما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولا بأول والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كل الأمور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.