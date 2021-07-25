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تعرف على الذهب في لبنان

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تعرف على أسعار الذهب في لبنان تعرف على الذهب في لبنان

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استقرت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، متأثرة بالاستقرار العالمي في المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، 87621 ليرة (57.98 دولار)، وسجل سعر الجرام عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) 76671 ليرة (50.73 دولار)، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 65717 ليرة (43.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51113 ليرة (33.82 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43811 ليرة (28.99 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 36509 ليرات (24.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات الأحد، 2 مليون و725 ألف ليرة (1803 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب 613 ألفا و365 ليرة (405.87 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب، أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، رغم استقرارها في تعاملات يوم الجمعة، ختام أسبوع البورصات العالمية، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند نحو 1802.30دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.وبهذه الأسعار يكون الذهب متراجعا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.

ويتجه مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3.5 شهور، مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وتوقعت «فيتش سولوشنز»، في مذكرة أن يظل الذهب عالقا داخل هذا النطاق في الأسابيع المقبلة.. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب.

المصرى اليوم

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