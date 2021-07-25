ضبط ٨٠ كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر في مطعم بدسوق

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ضبطت حملة مشتركة من حماية المستهلك، والتموين، ومراقبة الأغذية بإدارة دسوق الصحية احد المطاعم بمدينة دسوق، بحوزته كميات من الدواجن، والتوابل مجهولة المصدر، وذلك أثناء تجهيزها للعمل، وبيعها للمواطنين.

وكان رجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ قد شاهد شكوى أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشراءه دجاجة بزعم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من احد المطاعم بمدينة دسوق ووجود بعض التغيرات في رائحتها وطعمها.

شُكلت لجنة مشتركة ضمت كل من سعد أبوإسماعيل، من جهاز حماية المستهلك، ومحمد الجوهري، بإدارة تموين بندر دسوق، وعمران ترابيس، بمكتب مراقبة الأغذية بإدارة دسوق الصحية، وتوجهت إلى المطعم، وضبط فيه 80 كيلو دواجن، و220 كيلو توابل، تستخدم في طهيها، وبسؤال مسئولي المطعم عن الفواتير الخاصة بمصدر توريد تلك العناصر الغذائية للمطعم، وذلك لعدم وجود بيانات خاصة تدل على صلاحية استهلاك، الدواجن، وانتهاء صلاحيتها، تبين أنه لايوجد أي بيانات دالة على ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 8357 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة للامر باتخاذ الإجراءات القانونية.