نقيب المحامين: إعفاء طالبي القيد من اجتياز أكاديمية المحاماة لحين إنشائها

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين، من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعدلها.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرا لأنه جارى انشاء الأكاديمية، وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التي تحتاج إلى تغطية ضخمة، سواء لترتيب وانشاء المبنى اللازم للأكاديمية، أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسى أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية».

وأضاف: «وحيث نصت المادة 230 من القانون على عدم جواز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة اتمام الدراسة بها بإفتراض بدء الدراسة من من يناير 2021، واستحال تنفيذ ما افترضه النص في سبتمبر 2019 من اتمام انشاء الاكاديمية في يناير 2021 بما يترتب عليه».

وتابع: «وحيث انه لا ذنب لطالب القيد في عدم تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها، لذلك قررنا:

أولاً: يعفى طالبو القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين اتمام انشاء الأكاديمية وبدء العمل فيها واتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.

ثانيًا: يتصل هذا القرار بما سبق اصداره في أول هذا العام في هذا الشأن، ويستمر الإعفاء لحين صدور قرار بذلك بعد تمام انشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها.