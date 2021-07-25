رئيس جامعة المنوفية يناقش سير العمل بالكليات واستعدادات أداء الطلاب اختبارات القدرات

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عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهري مع نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات «أونلاين» لمتابعة سير العمل بالكليات، ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة المقبل.

ووجه «مبارك» في بداية الاجتماع، الأحد، بأهمية سرعة الإنتهاء من مراجعة جميع النتائج لكل الفرق الدراسية بكليات الجامعة وإعلانها للطلاب خاصة طلاب الفرق النهائية لارتباطها بمواعيد التقدم للخدمة العسكرية.

وناقش رئيس الجامعة استعدادات الكليات التي بها اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها لاستقبال الطلاب في مواعيد الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١، وبدء أعمال مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وإجراء اختبارات القدرات للطلاب وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد «مبارك» أنه تيسيرًا على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق ٧/ ٨/ ٢٠٢١ حتى يوم الخميس الموافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢١ وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، مشددا على أهمية الاستعداد الجيد لإجراء الاختبارات مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة.