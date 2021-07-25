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أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية

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أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية أصدقاء العريس خلعوا ملابسهم أثناء نقل العفش.. ضبط والدي عروسين بالغربية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية وخلع ملابسهم العلوية بالغربية، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، بإحدى قرى مركز شرطة بسيون بالغربية.

وبالفحص تبين أنه أثناء الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية، احتفل أصدقاء العريس بخلع ملابسهم العلوية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف والد العريس ووالد العروسة، وضبط 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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