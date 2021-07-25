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"عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية"

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"عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية" "عبدالله الثاني": حرب غزة الأخيرة كشفت أن إسرائيل "واجهة هشة للغاية"
قال: هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في "إسرائيل"

وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأنها "جرس إنذار للجميع"، مُعتبرًا الحديث عن قوة "إسرائيل" وتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي "واجهة هشة للغاية"، جاء ذلك في تصريحات للعاهل الأردني خلال مقابلته الخاصة مع CNN.

وخلال رده على سؤال حول مدى قدرة "إسرائيل" على إبقاء الوضع على ما هو عليه دون حل للصراع مع الفلسطينيين، في الوقت الذي توقع فيه اتفاقيات سلام مع دول عربية، قال الملك عبدالله الثاني: "أعتقد أن هذه واجهة هشة للغاية"، مُشيراً إلى أنه عندما تقع الحروب تكون "هناك خسائر في الأرواح ومأساة من جميع الجوانب".

وتابع العاهل الأردني، القول: "أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة. منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في "إسرائيل".. أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا".


الملك عبدالله الثاني أشار إلى أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ليؤكد للمرة الأولى ما ذكرته تقارير صحفية إسرائيلية حول هذا اللقاء الذي جرى في مطلع الشهر الجاري.

وأضاف الملك عبدالله الثاني: "خرجت من تلك الاجتماعات وأنا أشعر بالتشجيع الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين الماضيين، ليس فقط تفاهمًا أفضل بين إسرائيل والأردن، ولكن الأصوات القادمة من كل من إسرائيل وفلسطين أننا بحاجة إلى المضي قدمًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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