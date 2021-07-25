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بسبب خلافات أسرية.. عامل يقتل شقيقته وزوجها في سوهاج

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بسبب خلافات أسرية.. عامل يقتل شقيقته وزوجها في سوهاج بسبب خلافات أسرية.. عامل يقتل شقيقته وزوجها في سوهاج

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تمكنت مباحث سوهاج، الأحد، من ضبط عامل أطلق الرصاص من سلاح ناري بحوزته على شقيقته وزوجها فقتلهما، بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بمقتل سيدة وزوجها بالرصاص بقرية "نجع الدير" بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص مقتل "هاجر. ج"، 17 سنة ربة منزل، إثر إصابتها بطلقات نارية، ومقتل زوجها "جمال. ا"، 36 سنة عامل، إثر إصابته بطلق ناري في البطن.

وأشارت التحريات إلى أن وراء الجريمة شقيق المجني عليها "أسامة. ج"، 28 سنة عامل، حيث أطلق الرصاص من سلاح ناري بحوزته على شقيقته وزوجها فى مشادة بينهم بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزى،.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ويجرى استجوابه وعمل التحريات اللازمة لمعرفة الدافع الحقيقى لارتكابه الحادث، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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