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محافظ الغربية يتفقد مركز زفتى.. ومسار العائلة المقدسة بسمنود

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محافظ الغربية يتفقد مركز زفتى.. ومسار العائلة المقدسة بسمنود محافظ الغربية يتفقد مركز زفتى.. ومسار العائلة المقدسة بسمنود

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحد، كلا من زفتى، سمنود ومدينة المحلة الكبرى وذلك في جولة صباحية ممتدة تابع خلالها أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الغريب مركز زفتى، حيث تابع أعمال بناء مجمع خدمات متكامل، إلى جانب متابعة أخر الأعمال الخاصة بتبطين ترعة أم عبد العال.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته مسار العائلة المقدسة بسمنود والذي تم تطويره كمزار سياحي للمحافظة بتكلفة قدرها ٨ مليون جنيها حيث وجه برفع كافة الإشغالات بمدخل المسار وتكثيف حملات النظافة المستمرة والدورية للمسار للمحافظة على الشكل الحضاري العام، كما تفقد المحافظ آخر تطورات الأعمال بالجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة والتي تقع على مساحة ١٠٠٠٠متر وتتكون من ثلاث مباني بإجمالي تكلفة ٢٥١ مليون جنيها.

وفي المحلة الكبرى تفقد المحافظ المنطقة الصناعية والتي تقع على مساحة ٣٤ فدان تتكون من ثلاث مناطق بعدد ٦١٥ ورشة بإجمالي تكلفة ٦٣٨ مليون جنيه، واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف الجارية بحي أول المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت بشارع سعد زغلول.

المصرى اليوم

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