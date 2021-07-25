«الداخلية» توجه ضربة استباقية لتجار المخدرات

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واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، ووجهت حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بكل أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهى والمتنزهات والشواطئ ممن يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة في أوساط الشباب، وتمكنت من ضبط 3190 قضية متنوعة.

وتمكنت الحملات من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد، وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب.

وتم ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت 469،871 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 267,880 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 60,293 كيلو جرام، و30330 قرص مخدر لعقار الترامادول، و16 أمبول من ذات العقار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 34،000,000 أربعة وثلاثون مليون جنيه .

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 15 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 15 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1٫640 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 2،200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 2٫330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 60 جرام.

كما تم ضبط مبالغ مالية و29 هاتف محمول و7 قطع سلاح أبيض وميزان وسيارة و6 دراجات نارية.

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.