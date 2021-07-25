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ضبط 2 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2436 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 2 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2436 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بالقليوبية ضبط 2 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2436 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية بالقليوبية

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 قطعة سلاح نارى، بحوزة 2 متهم، و2 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 2 متهم لأحدهما له معلومات جنائية، و3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 2436 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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