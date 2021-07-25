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تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ في السويس

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تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ في السويس تباين الآراء بين طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ في السويس

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في السويس شعبة الأدبي ما بين رضاهم بمستوى امتحان التاريخ وما بين استيائهم منه والذي جاء من 50 سؤالا في مستوى الطالب المتوسط، حسب رأي بعضهم.

وقال الطلاب إن الامتحان تضمن أسئلة مباشرة سهلة تمكن الطالب من النجاح في المادة، وأسئلة أخرى غير مباشرة وتعتمد على المذاكرة وربط أجزاء المنهج، وهي الأكثر في الامتحان.

وأضاف الطلاب أنهم استفادوا من الاستعانة بالكتاب المدرسي في مادة التاريخ، بصورة لم تتكرر في الامتحانات السابقة، إذ سهل عليهم استخراج الإجابات من الكتاب، بينما الأسئلة الأخرى احتاجت تفكير ووقت أطول كونها تعتمد على التحصيل الدراسي والفهم وليس الحفظ فقط.

وأكد الطلاب على أن الوقت المخصص للامتحان قليل نظرًا لعدد الأسئلة، التي احتاجت ربط أجزاء المنهج والتفكير لوضع الإجابات.

المصرى اليوم

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