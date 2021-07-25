نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من 5 بنود، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإنشاء الأكاديمية.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما ورد بالمادة 230، بشأن إنشاء الأكاديمية، وعلى قرارنا السابق في هذا الشأن الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، قررنا:

أولاً: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الاداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية«.

وأضاف القرار: «ثانيا: يتولى رئاسة هذه اللجنة يحى التونى، وكيل مجلس النقابة العامة، ويتولى أمانة اللجنة حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومحمود الداخلى، وأبوبكر الضوة، على أن تتشكل باقى اللجنة من سعيد عبدالخالق، وعبدالحفيظ الروبى، وفاطمة الزهراء، وماجد حنا، ومحمد راضى مسعود، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، وعلى الصغير. أعضاء المجلس.

وتابع: «يحرر محضر باجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة ــ يرفع اسمه من الهيئة، وتشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفى المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وعضوية الدكتور عوض محمد عوض، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور عبدالرؤوف مهدى، والدكتور حسنين عبيد، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور نبيل حلمى، والدكتور حمدى عبدالرحمن، والدكتور رأفت نوار.