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الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

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الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وتمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها

الأردن تدين إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

أدانت الأردن إطلاق مليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة تجاه المناطق الجنوبية للمملكة، وصاروخاً بالستياً تجاه جازان، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.

وأكدت الوزارة وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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