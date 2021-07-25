متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

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مهاجمة مقر لحزب النهضة جنوب البلاد

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، اليوم (الأحد) مطالبين الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان مع تزايد انتشار فيروس كورونا وزيادة المصاعب الاقتصادية.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان، في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو.

وخرج مئات المتظاهرين أيضاً في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس.