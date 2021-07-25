أخبار عاجلة

إقبال كبير علي حجز وحدات التمويل العقاري في مكاتب البريد -
طالبان تسيطر على أفغانستان (تسلسل زمني) -
بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط) -
استمرار امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا دون غياب -
«الداخلية الأفغانية»: حركة طالبان بدأت اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات -
تحويل 66 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد -
ختام فعاليات برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة -
ضمن «حياة كريمة».. «مياه أسيوط» تتابع معدلات التنفيذ ومهمات السلامة والاجراءات الاحترازية -
24 أغسطس بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها -
محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا ويوجه بحسن معاملة المترددين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد"

Print
أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد" أمير تبوك يُعزي في وفاة "ثنيان بن فهد"

أمير تبوك يُعزي في وفاة

أجرى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة "الثنيان"، للمواساة في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان رحمه الله.

وأعرب خلال اتصاله بابن الفقيد فهد بن ثنيان الثنيان، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ابن الفقيد فهد الثنيان، باسمه وكل أسرة الثنيان، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات

الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير

الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير