بالصور.. "تريب أدفايزر" يختار فنادق "راديسون" الأفضل والأكثر مرونة في المملكة

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تنتشر في أكثر من 10 مدن سعودية

بات الصيف في المملكة والشرق الأوسط موسم الإجازات والترحال والسفر إلى الأماكن ذات الطقس المعتدل، وفرصة لزيارة الأصدقاء والأقارب، ولكن السفر لم يعد مثل السابق حتى مع الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية بسبب الحذر، وتطورات جائحة كورونا.

ويعد السفر إلى الوجهات المحلية في المملكة، الأفضل، حيث تتمتع السعودية بأماكن سياحية من الدرجة الأولى، حيث الطقس المعتدل والماطر والشواطىء والفعاليات وغيرها من المميزات التي حباها الله للوطن.

ومع تشجيع المواطنين والمقيمين على تحويل بوصلتهم نحو وجهات المملكة الداخلية واستغلال الإمكانات الهائلة المتوافرة من إقامة مميزة وفعاليات وانشطة، ومع تصاعد وتيرة الحجوزات الفندقية في المملكة، كشف موقع "تريب ادفايزر" أشهر المواقع في تقييم المسافرين للفنادق واختيارها على مستوى العالم عن اختيار فنادق "راديسون" لجائزة "اختيارات المسافرين"، وهي الخاصة بأفضل الفنادق وأماكن الإقامة ومعالم الجذب والمطاعم التي تحصل باستمرار على تعليقات رائعة من المسافرين.

وفنادق "راديسون" تعتبر من أسرع العلامات الفندقية نموًا في المملكة، ومع افتتاح العديد من الفنادق التابعة لها في الرياض وجدة والخبر والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وإطلاق برنامج "عروض الأحلام" الذي يخصص للنزلاء ويتميز بمرونة كبرى.

وقال تيم كوردون، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "لم تعد نقاط مبيعات الفنادق تركز فقط على العامل المكاني بل على مرونة الحجوزات وإلغائها ونوع الخدمة التي يحصل عليها العميل، وكذلك عنصري الأمان والسلامة وعلى الرغم من أن مسألة المكان والخدمة سوف يظلان عاملين مهمين إلا أن العميل بات بحاجة إلى ما يطمئنه على صحته وسلامته أنهما يحظيان بأولوية قصوى وأهمية غير عادية".

ويشير "كوردون" إلى مسألة أمان وسلامة النزلاء والتي أصبحت من الأولويات القصوى بالنسبة لمجموعة فنادق راديسون العالمية، ولهذا، حرصت دائمًا وفي كل فنادقها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على تطبيق "برنامج بروتوكولات فنادق راديسون حول السلامة"، والذي ركز على عنصري النظافة والتعقيم وبالتعاون مع شركة "سي جي إس" والتي تعد الشركة العالمية الرائدة في مجال الاختبارات والتوثيق والفحص والترخيص، كل ذلك بهدف الحصول على أفضل مستوى من الأمان والسلامة والطمأنينة.

وأضاف "كوردون": "يكمن هدفنا في تحقيق ما نعد به دومًا، ومن خلال التركيز على معايير النظافة في جميع فنادق المجموعة، وعلى مدار العام وليس فقط في فصل الصيف، وهو الأمر الذي ترسخ أكثر بعد جائحة كوفيد -19 لالتزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة النزلاء".

وتابع: "أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لفنادقنا للتعزيز من وضعها المتميز من خلال الاستمرار في تطبيق المعايير وإيصال ما تؤمن به من قيم ورسالة للنزلاء لترسيخ إيمانهم بهذه القيم وهذه الرسالة وهذا الالتزام المتمثل بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأننا قادرون على الوفاء بما نعد به".

ومع افتتاح فندق راديسون بلو الرياض قرطبة مؤخرًا تخطّى عدد المشاريع ضمن محفظة المجموعة 45 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية قيد التشغيل والتطوير في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن مجموعة فنادق راديسون تعد من أكبر المجموعات الفندقية العالمية، نظرًا لامتلاكها تسع علامات تجارية خاصة بها وأكثر من 1,500 فندق قيد التشغيل أو التطوير منتشرة في 120 دولة من دول العالم وتضم مجموعة فنادق راديسون كلاً من راديسون كوليكشن بلو، وراديسون، وراديسون ريد، وراديسون إنديفيجيوال، وراديسون بلازا، وبارك إن باي راديسون، وكونتري إن وأجنحة راديسون، وبريزيوتيل.