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أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب

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أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب

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انطلقت صباح يوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب.

وقالت قناة «كان» العبرية، إنّ أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية «يسرائير»، أقلعت من مطار بن جوريون إلى مراكش في المغرب، وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

يشار إلى أنّ المغرب رحبت بحصول إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي قائلة: إنّه يدعم مصالح المملكة المغربية في القارة‬ السمراء.

وأوضحت صحف مغربية، أن استئناف العلاقات بين الرباط وإسرائيل العام الماضي، يشكل زاوية جديدة لتمدد الطرح المغربي في القارة السمراء، خاصة في حال التنسيق الإسرائيلي مع دول أفريقية مختلفة، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يكون مساندا للمغرب داخل الاتحاد الأفريقي.

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