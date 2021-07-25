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منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

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منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

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اندلعت احتجاجات في عموم تونس، الأحد، تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.

وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، الأحد، إن عددًا من المواطنين تجمعوا بشارع الحبيب بورقيبة قبالة، معلنين انطلاق مسيرة احتجاجية بالنشيد الرسمي التونسي.

وخلال هذا التجمع، رفعت شعارات مناهضة للحكومة والبرلمان من ذلك: «يا شعب سير سير.. بلا حكومة تونس خير»، كما رفعت شعارات هاجمت رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي واتهمه المحتجون بالسمسرة صارخين :«من بنزرت لبن قردان.. حلوا علينا البرلمان ... والتعويضات للمستشفيات موش للنهضويين.. وجوعتونا عشرة سنين من بنزرت لتطاوين ... خنتوا ها الشعب المسكين».

وفي ولاية الكاف، تجمّع أمام مقر الولاية عدد من نشطاء المجتمع المدني، ورفعوا شعارات منددة بالحكومة وحركة النهضة الإخوانية وطالبوهم بالرحيل من المشهد السياسي محملين الطبقة السياسية التي حكمت تونس منذ 2011 مسؤولية التدهور الذي تعيشه البلاد على جميع المستويات.

ووفي سيدي بوزيد خرج عدد من نشطاء المجتمع المدني في مسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي، وتوقفت أمام مقر بلدية المكان، حيث رفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة واخرى للمطالبة بحل البرلمان ومحاسبة الضالعين في تفشي المستجد.

وتجمع نحو 300 شخص صباح الأحد، أمام مقر ولاية قفصة رافعين شعارات وهتافات تنادي بتغيير الطبقة السياسية في تونس، وأخرى تدعو إلى حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين حسب المحتجين.

تأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء «كورونا».

ورغم تفشي فيروس «كورونا» والإجراءات الأمنية المشددة واستجاب العديد التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة «النهضة» الداعمة له طرفا ثانيا.

المصرى اليوم

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