منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع محمد ومودي شاهين (صور)

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احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39، فهي من مواليد يوم 22 يوليو عام 1982، مع عدد من أصدقائها المقربين منهم، الفنان محمد شاهين والمخرج مودي شاهين.

والذي نشر عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت منة ترتدي تاجا مكتوب عليه «30»، لتنهال عليها التهاني والأمنيات بعيد ميلاد سعيد.

يشار إلى أن منة شلبي حققت نجاحا مع مسلسلها «ليه لأ 2».

ومسلسل «ليه لأ 2» من بطولة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وينمتي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع مودي و محمد شاهين

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها