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حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا

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حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في سوريا

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كشفت وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله، عن مقتل القيادي البارز عماد الأمين في سوريا.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سيد أحمد قرشي، القيادي البارز في صفوف الحرس الثوري الإيراني، قتل خلال الساعات الماضية في الأراضي السورية.

وأوضح المرصد، أن ظروف مقتل القيادي الإيراني مازالت مجهولة حتى اللحظة، ولا يعرف ما إذا كان قد قضى بالضربة الإسرائيلية الأخيرة على ريف حمص أو بظروف أخرى.

ويعتبر القرشي أحد أبرز قيادات «لواء فاطميون»، وهو إيراني الجنسية، متواجد في سوريا منذ عام 2013، وشارك في العديد من العمليات العسكرية برفقة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

يذكر أن المرصد كان وثق في 9 يوليو الجاري، مقتل قيادي آخر في الحرس الثوري وهو إيراني الجنسية، جراء انفجار لغم استهدفه ضمن البادية الشرقية لحمص، ويرجح أن تنظيم «داعش» هو من قام بزرع اللغم في المنطقة على اعتبارها ضمن المناطق التي ينشط فيها بشكل كبير جداً.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم أكثر من 14 استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفا ما بين مبان ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات إيرانية.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط سوريا ليل الخميس الماضي، مستهدفة معقل ميليشيا حزب الله في منطقة القصير في محافظة حمص في ضربة هي الثانية خلال 48 ساعة.

المصرى اليوم

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