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إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الأحد، عن تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، بحسب وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تسجيل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم حالات حرجة.

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، الإسرائيلية إلى العمل على جلب اللقاح الثالث لكورونا.

وتساءل نتنياهو وفق القناة الـ(7) العبرية: «ماذا ننتظر؟!.. يجب على الحكومة أن تجلب فوراً اللقاح الثالث لإسرائيل«.

وتابع: «لا توجد طريقة أخرى لإنقاذ أرواح كثيرة وترك الاقتصاد مفتوحاً والحفاظ على النجاح الذي حققناه عندما أخرجنا إسرائيل من كورونا لأول مرة في العالم».

المصرى اليوم

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