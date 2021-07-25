أخبار عاجلة

إقبال كبير علي حجز وحدات التمويل العقاري في مكاتب البريد -
طالبان تسيطر على أفغانستان (تسلسل زمني) -
بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط) -
استمرار امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا دون غياب -
«الداخلية الأفغانية»: حركة طالبان بدأت اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات -
تحويل 66 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد -
ختام فعاليات برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة -
ضمن «حياة كريمة».. «مياه أسيوط» تتابع معدلات التنفيذ ومهمات السلامة والاجراءات الاحترازية -
24 أغسطس بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها -
محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا ويوجه بحسن معاملة المترددين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة

Print
محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة، لإحداث نقلة تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم إختيار 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية ،لتدخل حيز التنفيذ بالبرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية ،وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري الانتهاء من انشاء وتطوير 45 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية في 22 قرية بنطاق الوحدات المحلية «الناصرية – قهبونه – الاخيوة – سماكين الغرب – سعود – الظواهرية – قصاصين الشرق – بحر البقر 2 – صان الحجر البحرية»، لإضافة 574 فصل مدرسي بهدف القضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال، وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، لتدخل الخدمة وتُساهم في تطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، للمشاركة في بناء مستقبل الجديدة التي نحلم بها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021