محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن حياة كريمة

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، الموقف التنفيذي للمدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة، لإحداث نقلة تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم إختيار 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية ،لتدخل حيز التنفيذ بالبرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية ،وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري الانتهاء من انشاء وتطوير 45 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة، بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية في 22 قرية بنطاق الوحدات المحلية «الناصرية – قهبونه – الاخيوة – سماكين الغرب – سعود – الظواهرية – قصاصين الشرق – بحر البقر 2 – صان الحجر البحرية»، لإضافة 574 فصل مدرسي بهدف القضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال، وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، لتدخل الخدمة وتُساهم في تطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.