عاصم الدسوقى يتحدث عن 69 عاما على ثورة يوليو

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ينظم منتدى خالد محيى الدين، مساء الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "23 يوليو 2021.. 69 عاما على الثورة".

يتحدث في الندوة المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي، العميد الأسبق لكلية الأداب بجامعة حلوان، والكاتب والمفكر صلاح زكي، أول أمين للشباب بحزب التجمع.

يدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي.

ويسبق الندوة فقرة غنائية بمصاحبة الملحن وعازف العود حسن الدمشاوي.

تعقد الندوة في قاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع.