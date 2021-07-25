زهْو أم تهديد؟ "بوتين": الأسطول الروسي قادر على تدمير أي هدف

★ ★ ★ ★ ★

أشار إلى امتلاكه أحدث الأسلحة عالية الدقة

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأسطول الروسي قادر على كشف وتدمير أي هدف؛ وذلك بمناسبة العرض البحري الكبير الذي حضره في سان بطرسبورغ، فيما لا يُعرف بالتحديد ما إذا كان تصريحه يحمل معنى التهديد للأعداء الافتراضيين لروسيا، أم الزهو بتقدم تسليح البحرية الروسية؟

وقال "بوتين" في كلمة متلفزة: "اليوم يملك الأسطول الروسي كل ما يلزم للدفاع الثابت عن الأمة ومصالحنا الوطنية. يمكننا رصد أي هدف للعدو تحت الماء أو على الأرض أو في الجو وتوجيه ضربة قاضية إليه إذا لزم الأمر".

وذكر أن روسيا اكتسبت مكانتها بين القوى البحرية العالمية الكبرى، من خلال تطوير طيران بحري فعال على المدى القصير والطويل وأنظمة دفاع ساحلي موثوقة وأحدث الأسلحة عالية الدقة، التي تفوق سرعة الصوت ولا مثيل لها في العالم ويستمر تحسينها بانتظام ونجاح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأُلقي "بوتين" الخطاب على هامش العرض السنوي الكبير للأسطول الروسي على نهر نيفا في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد.

وعلى خلفية التوترات الشديدة مع الغرب، واصل "بوتين" في السنوات الأخيرة الإشادة بالأسلحة الروسية الجديدة، "التي لا تُقهر" على حد وصفه.