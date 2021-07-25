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الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني

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بهدفين مقابل ثلاثة

الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني

ودع السعودي الأولمبي منافسات أولمبياد طوكيو، بسقوطه في فخ الهزيمة أمام نظيره الألماني (3-2) اليوم الأحد على إستاد يوكوهاما الدولي في يوكوهاما، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكرة القدم للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وبادر المنتخب الألماني لافتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 12 بواسطة ناديم أميري، ونجح سامي النجعي بتعديل النتيجة للمنتخب السعودي بالدقيقة 31، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن اللاعب راغنار أتشي من وضع المنتخب الألماني في المقدمة مجدداً، ومع بداية الشوط الثاني أدرك سامي النجعي التعادل للمنتخب السعودي بحلول الدقيقة 50، وعند الدقيقة 75 أضاف فيليكس أودوخايت الهدف الثالث لألمانيا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب إلى الألماني إلى 3 نقاط ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطة عن منتخبي البرازيل المتصدر، ووصيفه ساحل العاج، في حين يحتل المنتخب السعودي المركز الأخير بلا نقاط.

وشهدت المباراة إكمال المنتخب الألماني اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد المدافع أموس بيبر في الدقيقة 67.

ودخل المدير الفني للأخضر السعودي سعد الشهري المباراة بتشكيلة مؤلفة من:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالباسط هندي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد.

الوسط: سلمان الفرج، علي الحسن، سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن الخليف.

الهجوم: عبدالله الحمدان.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب ساحل العاج يوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 -2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 -1.

الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني

الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني

الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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