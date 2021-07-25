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خاض الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك مرانه الأول تحت قيادة حسن الحصري المدير الفني الجديد للفريق.

وعقد الحصري محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن أهدافه في الموسم الجديد.

وأكد الحصري للاعبين أنه يعرف قدراتهم وإمكاناتهم الفنية، مطالبا إياهم بالاجتهاد في التدريبات من أجل حجز مقعد بتشكيلة الفريق في الموسم الجديد.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لخمس مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف شريف السادات مدرب الأحمال.

وخاض الفريق فقرة فنية بالكرة للتعامل مع الإرسال والصد، وقام الجهاز الفني بإيقاف التمرين أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وشهد مران الفريق تواجد عدد من اللاعبين الناشئين نظرا لتواجد ٩ لاعبين في معسكر منتخب مصر وهم: أحمد فتحي وأشرف اللقاني ومصطفى محمد دبشة وأحمد محمد ضياء وهشام يسري ومحمد رضا عبد المجيد ومحمد مجدي وأحمد يوسف ورضا هيكل.

وخضع محمد عبد المنعم قائد الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران عقب تعافيه من الإصابة في الركبة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك يتكون من: حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا مساعدا، وشريف السادات مدربا للأحمال، وأحمد شعلان مديرا إداريا.