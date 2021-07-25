جامعة قناة السويس: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير المهني أغسطس

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قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس الأحد، إنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا لبرنامج الماجستير المهني لنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس في الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2021.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن كلية الطب البيطري تقدم برنامجين للماجستير المهني بكلية الطب البيطري، وتسمح هذه البرامج التسجيل للطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، بكالوريوس الصيدلة، بكالوريس علوم قسم بيولوجي، قسم الكيمياء العامة والحيوية، وقسم الميكروبيولوجي، قسم علوم البحار، وقسم علم الحيوان وفقًا للبرنامج واشتراطاته.

وأكملت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس أن برامج الماجستير المهني يشمل برنامجين الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية الالكنيليكة، وبرنامج الماجستير المهني في التسجيل والترخيص والدعاية والتسويق للأدوية والمستخضرات البيولوجية.