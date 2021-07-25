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يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

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الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى موعد مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بعد نقل لقاء غزل المحلة إلى الإسكندرية بعدما كان مقررا إقامته على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل، في تمام السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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