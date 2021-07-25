إقامة 30 مجمع للخدمات ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أسوان

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، منها 30 مشروع لإنشاء مجمعات للخدمات حيث يضم كل مجمع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى لتساهم تلك المجمعات في دعم ملف التحول الرقمى، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقى الخدمات من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن في أقل وقت وبالجودة المطلوبة.

فيما قام مسئولي الكهرباء بإجراء المعاينة والترسية وجارى الرفع المساحى لـ 31 مشروع تشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الشبكات والمحولات والمغذيات، وبالتوازى قامت مديرية الشباب والرياضة بعمل الجسات لـ 22 مشروع وتم الحفر لـ 3 مشروعات من إجمالي 28 مشروع جارى إستكمال الأعمال بها، كما تم الرفع المساحى وجارى التصميم لـ 9 وحدات إسعاف، وكذا وحدة إطفاء وإحلال وتجديد 4 وحدة بيطرية ومجزر، فضلاً عن إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.

وأضاف أشرف عطية بأنه سيتم البدء في مشروعات الغاز الطبيعي والإتصالات وذلك عقب الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى المستهدفة، هذا وتستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفوونصر النوبة.