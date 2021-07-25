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"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:34 صباحاً
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:28 صباحاً
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021
-
الأحد 15 أغسطس 2021 11:28 صباحاً
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:28 صباحاً
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر»
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:28 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 03:59 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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