أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي

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ودع محمد صفوت، لاعب المنتخب الوطني للتنس الأرضي، منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر صفوت من اللاعب الكولومبي دانييل جالان، بمجموعتين بنتيجة (7-5) و(6-1)، في منافسات الدور الأول من الأولمبياد.

ليلحق باللاعبة ميار شريف التي ودعت منافسات التنس أمس السبت، بعد خسارتها من لاعبة السويد بنتيجة (2-0).

وكان صفوت قد حجز مقعده في أولمبياد طوكيو بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

ويذكر أن صفوت وميار شريف يشاركان لأول بدورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.