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«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

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«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة «المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

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أعلنت نقابة المحامين، عن حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية بجلستها المنعقدة برئاسة السيد المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة في الدعوى المرفوعة من هشام لطفي بليح، ضد نقيب المحامين بصفته، برفض طلب وقف التنفيذ وألزمته المصروفات.

وأقام «بليح» الدعوى رقم 44782 لسنة 75 قضائية، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عضويته بالنقابة، وتصعيد المرشح التالي له للأصوات، وذلك اعتبار من 12 سبتمبر الماضي، لبلوغه سن التقاعد القانونية من الجهة التي كان يعمل بها.

وأوضح حكم المحكمة عن صحة مشروعية القرار الصادر من السيد الأستاذ نقيب المحامين تأسيسًا على نص المادة رقم 142 فقرة 2 من قانون المحاماة حيث إن الثابت أنه لابد من استمرار شرط الترشيح بالنسبة لمحامي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال كشرط ابتداء واستمرار.

أما وأن المدعي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية فإن المكان الذي كان يشغله في عضويته في مجلس النقابة قد أصبح شاغرا ويتعين تصعيد المرشح التالي له في الأصوات ومن ثم يكون القرار الصادر من نقيب المحامين قد صادف صحيح القانون، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها سالف البيان.

المصرى اليوم

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