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«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

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«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة «القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، مضيفا في بيان له أن القانون يهدف ايضا إلى تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى.

وأضاف مهني أن القانون بقضي على الكثير من المشكلات أبرزها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وايضا تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، كما أن هذا القانون يقضي على قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، إلى جانب أنه يقضي على عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

المصرى اليوم

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