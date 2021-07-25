★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الخسارة من الأرجنتين في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب تعرض للخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

وكتب شريف إكرامى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«سيناريو ليس الأفضل لمنتخبنا الأولمبى في بداية مشوار طوكيو، ولكن مازالت فرص التأهل قائمة».

وأضاف: «تذكروا يا أبطال أن العبرة دائماً بكمال النهايات وليس نقص البدايات، ولكم في برونزية كأس العالم ٢٠٠١ في الأرجنتين أكبر مثال.. عهدناكم دائماً رجالا فاستمروا وقاتلوا حتى النهاية».