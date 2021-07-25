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شريف إكرامي للاعبي الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

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شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات» شريف إكرامي للاعبي الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

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وجه شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة للاعبي الأولمبي بعد الخسارة من الأرجنتين في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب تعرض للخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

وكتب شريف إكرامى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«سيناريو ليس الأفضل لمنتخبنا الأولمبى في بداية مشوار طوكيو، ولكن مازالت فرص التأهل قائمة».

وأضاف: «تذكروا يا أبطال أن العبرة دائماً بكمال النهايات وليس نقص البدايات، ولكم في برونزية ٢٠٠١ في الأرجنتين أكبر مثال.. عهدناكم دائماً رجالا فاستمروا وقاتلوا حتى النهاية».

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