حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة على محال الجزارة وبيع الدواجن وعدد من مصانع بيع الأسماك المملحة، لضبط المخالفين، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية ومديرية التموين من تحرير 92 محضرًا متنوعا للمخالفين من أصحاب محال الأسماك والدواجن والجزارة ،بإجمالي مضبوطات 26 طن و288 كيلو دواجن ولحوم وأسماك مملحة «فسيخ ورنجة» غير مطابقة للمواصفات.

قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن مجازر كفر الشيخ استقبلت 2150 رأس ماشية ما بين أضاحي ومواشي تم ذبحها لمحال الجزارة من بينها 1269 ذبيحة للأهالي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كفر الشيخ

كفر الشيخ