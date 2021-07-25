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بعد استجابة المواطنين.. رفع تراكمات القمامة أمام المدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا

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بعد استجابة المواطنين.. رفع تراكمات القمامة أمام المدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا بعد استجابة المواطنين.. رفع تراكمات القمامة أمام المدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من أمام مدرسة المنيا الثانوية الزراعية بطريق أسوان الزراعي بمدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى تفيد بوجود القمامة أمام المدرسة، حيث رافق المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

أكد المحافظ، على ضرورة الاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ أعمال تبليط الرصيف أمام مدرسة الزراعة، وعمل سور حديدي على المساحة الخالية، والتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة أمام المدرسة، والالتزام بإلقائها داخل الصناديق المخصصة للقمامة.

كما شدد المحافظ، على رئيس مدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدينة والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

المصرى اليوم

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