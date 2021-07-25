أخبار عاجلة

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات -
الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير -
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي -
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا

Print
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، مجموعة من شباب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهوويل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية بصحبة أحد كهنة الكنيسة، القمص أغسطينوس داود.

وتحدث البابا، خلال الجلسة، عن وتاريخها العريق، كما استمع إلى انطباعاتهم عن الأماكن التي زاروها خلال جولتهم بمصر، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات التي تعود بهم إلى جذورهم المصرية وتعمق روح الانتماء لديهم.

وفي ختام اللقاء قدم البابا بعض الهدايا لهم، وحرص الشباب على التقاط صورًا تذكارية معه.

وزار البابا تواضروس الثاني كنيسة «الملاك» بهوويل ودشن مذابحها خلال زيارته الرعوية لنيوجيرسي، في سبتمبر 2018.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021