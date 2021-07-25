البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، مجموعة من شباب كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهوويل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية بصحبة أحد كهنة الكنيسة، القمص أغسطينوس داود.

وتحدث البابا، خلال الجلسة، عن مصر وتاريخها العريق، كما استمع إلى انطباعاتهم عن الأماكن التي زاروها خلال جولتهم بمصر، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات التي تعود بهم إلى جذورهم المصرية وتعمق روح الانتماء لديهم.

وفي ختام اللقاء قدم البابا بعض الهدايا لهم، وحرص الشباب على التقاط صورًا تذكارية معه.

وزار البابا تواضروس الثاني كنيسة «الملاك» بهوويل ودشن مذابحها خلال زيارته الرعوية لنيوجيرسي، في سبتمبر 2018.