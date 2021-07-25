«الزراعة»: 850 ألف جنيه إجمالي إيرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الأضحى

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح، الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار عمل الإدارات الخدمية بها، ومعاملها وغرف عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، واستمرار حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة خلال فترة الإجازة.

وأوضح وزير الزراعة إن اجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفقا لتقرير تلقاه من غرفة عمليات الادارة المركزية لحماية الأراضي، بلغت حوالي ٣١٧ حالة، تم إزالة ٣٠٥ منها، وجاري حاليا إزالة ١٢ حالة متبقية، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.

وأشار «القصير»، إلى إن هذه النسبة تعد هي الاقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، فضلا عن الدور الهام الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية واجهزة الشرطة.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من هيئة الخدمات البيطرية استقبلت حدائق الحيوان والأورمان والأسماك زوارها خلال إجازة العيد وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التكدس والزحام، كما بلغ اجمالي ايرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال ايام العيد وهي 5 أيام حوالي ٨٥٠ الف جنيه، كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان وزير الخارجية السودانية، خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح التقرير أن إجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر من الأبقار والجاموس والجمال والماعز والأغنام، خلال ايام العيد بلغت حوالي ٢٢ ألف و١٨٥ اضحية، مشيرًا إلى إنه تم تقديم خدمات الفحص الطبي البيطري الشامل للتأكد من سلامة الاضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين.

وأشار تقرير رسمي آخر تلقاه وزير الزراعة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال العيد إلى إنه تم إصدار حوالي ٢٣٠٠ شهادة، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال العيد.

يأتي ذلك بينما استمرت محطات انتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية في أداء مهامها لتوفير تقاوي المحاصيل للموسم الجديد، كما واصل مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات في متابعة الحقول وانشطة القطاع الزراعي.

وفي مشروع استزراع وتنمية الـ20 الف فدان في مشروع غرب غرب المنيا، استمرت عمليات حصاد البنجر في المشروع خلال إجازة العيد وتوريد 60 ألف طن لمصانع السكر.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير، إلى القطاعات الخدمية بالوزارة لما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الأضحى، وعلى رأسها: جهاز حماية الأراضي، والمعامل والمجازر والمعاهد والحجر الزراعى المصري والطب البيطري.