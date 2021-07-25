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خاصية جدية فى انستجرام لمكافحة التحرش

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خاصية جدية فى انستجرام لمكافحة التحرش خاصية جدية فى انستجرام لمكافحة التحرش

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طرحت شركة «إنستجرام» خاصية جديدة في تطبيقها تسمح بحماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.

قال أدم موسيري، رئيس شركة «إنستجرام»: «الخاصية الجديدة التي تسمى»الحدود«تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة»، بحسب ما ذكر موقع «techcrunch».

وتابع موسيري: «لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في إنستجرام ..يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم عند استخدام إنستغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل هذا».

وأضاف: «إنستجرام تستهدف تحقيق هدفين من خلال الخاصية الجديدة وهما، تقليل كمية التحرش على منصة إنستجرام إلى أدنى درجة ممكنة، والثاني توفير أدوات يمكن لمن يتعرض للتحرش والإساءة استخدامها لحماية نفسه على المنصة».

ويتم حالياً اختبار خاصية «الحدود» (ليمتس) في عدد من الدول قبل طرحها على نطاق أوسع. في الوقت نفسه قال موسيري إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سواء من أجل تقليل خطاب الكراهية على المنصة أو تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من مثل هذه الأحاديث، مضيفاً «توقعوا المزيد منا في هذا المجال خلال الشهور المقبلة».

المصرى اليوم

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