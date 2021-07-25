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قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، بوقف طعن يطالب بإلغاء حكم إلزام الحكومة بتحرير وتسلم عقد بيع لمساحة 5 أفدنة بناحية سرابيوم محافظ الإسماعيلية بسعر 1900 جنيه للفدان، وذلك لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلبات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 1/9/2020 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني طبقًا للمقرر في قانون المرافعات إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة.
ومن حيث إنه على هدي النص المتقدم؛ ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أمام هذه المحكمة، أن المحكمة قد قررت بجلسة 1/9/2020 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني وأجلت نظر الطعن لجلسة 29/12/2020 لهذا السبب.
إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما كلفت به المحكمة والمشار إليه آنفاً، ومن ثم وعملاً بحكم المادة (99) المشار إليها من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر.