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قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، بوقف طعن يطالب بإلغاء حكم إلزام الحكومة بتحرير وتسلم عقد بيع لمساحة 5 أفدنة بناحية سرابيوم محافظ الإسماعيلية بسعر 1900 جنيه للفدان، وذلك لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلبات.

وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 1/9/2020 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني طبقًا للمقرر في قانون المرافعات إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة.

ومن حيث إنه على هدي النص المتقدم؛ ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أمام هذه المحكمة، أن المحكمة قد قررت بجلسة 1/9/2020 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020 وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني وأجلت نظر الطعن لجلسة 29/12/2020 لهذا السبب.

إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما كلفت به المحكمة والمشار إليه آنفاً، ومن ثم وعملاً بحكم المادة (99) المشار إليها من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر.