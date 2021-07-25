"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين

★ ★ ★ ★ ★

وعد بمشاركة أكثر تميزًا وتحقيق الإنجازات

قال مالك الإبل فالح بن فايز حريب التمر آل شويه، إن خطوات نادي الإبل منع ومحاربة العبث، خطوة مهمة وأمر مطلوب وأساسي للنهوض بقطاع الإبل وقطع الطريق على المتلاعبين الذين يغشون الناس.

وأضاف: نؤيد الحراك الذي عمله رئيس نادي الإبل، وبوجوده فإن الإبل لا خوف عليها.

ووعد "بن حريب التمر"، بمشاركة مميزة للموسم المقبل، وبشكل مختلف عن المواسم السابقة وتحقيق إنجازات مشهودة في الفئات التي سيشارك فيها.

وقال "بن حريب": "بلا شك الدعم موجود للمنقية بشكل مستمر وتم دعمها من الإنتاج، لأنه كما تعرف التلاد لا يوجد فيه مشترى".

وتابع: "الاستثمار في الإبل مربح، خصوصًا أن قطاع الإبل يحظى برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله - ومبادرات رئيس نادي الإبل واستقطاب رجال الأعمال والاستثمار في الإبل، فهي بحد ذاتها من مقومات نجاح الاستثمار في الإبل.

وحول الأسعار، أوضح أنها مناسبة للناقة الطيبة تصل إلى الملايين،لأنها مطمع لجميع المشاركين، خصوصًا إذا صارت فردية فتصل إلى أرقام فلكية.

وعن التنظيمات الجديدة ومنها الإيجار، قال: ستكون قفزة نوعية للاستثمار"، مضيفًا: "مثلاً: في السابق لا يوجد إلا البيع، أما الآن فبيع وتأجير، وهذا مبني على دراسة استثمارية بحتة أجراها الشيخ فهد بن حثلين وهو عراب العالمية".

المشاركات القادمة

المشاركة القادمة، إن شاء الله، "تلاد الشقح، تلاد الوضح، فردي، مفاريد، وضح فردي، دق شقح، فردي دق، وضح الفحل وإنتاجه لون الحمر".

الإنجازات السابقة

المركز الخامس تلاد الشقح، النسخة الثالثة، المركز الخامس فردي دق شقح، النسخة الثالثة المركز الخامس، النسخة الخامسة تلاد الشقح.