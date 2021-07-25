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صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس، صباح يوم الأحد، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

قالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 344 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(37) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، تعافي 65 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ: اجمالي تراكمي للمصابين 115922 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 795 حالة،

إجمالي المتعافين 114036 حالة، اجمالي الوفيات 1091 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة.

وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 99079 شخص

المصرى اليوم

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