أخبار عاجلة

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات -
الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير -
الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي -
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

Print
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدطتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، عن تضامنه مع الدول والشعوب المتضررة من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام الماضية.

وقال شيخ الأزهر، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية: «ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
24 أغسطس بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها

24 أغسطس بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها

محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا ويوجه بحسن معاملة المترددين

محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا ويوجه بحسن معاملة المترددين

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021