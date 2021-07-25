يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

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أعرب الدطتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، عن تضامنه مع الدول والشعوب المتضررة من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي أودت بحياة المئات خلال الأيام الماضية.

وقال شيخ الأزهر، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية: «ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي».