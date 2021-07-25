محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية

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سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، 30 جهاز تابلت للعاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، استكمالا لتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية، وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة، كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

كما كرَّم محافظ الشرقية 13 من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتميزهم في إنجاز مشروع الذاكرة المؤسسية: الأرشفة الإلكترونية«، والذي يُعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إداره المؤسسات إلكترونياً، من خلال ما يتيحه من أساليب متطورة لمتابعة الأداء الداخلي الإداري وتطويره.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، أن تطبيق نظام إدارة المؤسسة إلكترونيا وما يتيحه من معلومات وآليات عمل جديدة، يُساعد في الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن هذا النظام يأتي إستكمالاً لتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع القطاعات وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الشرقية تُعد أولى المحافظات التي قامت بتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية بالإدارات الهندسية والشؤون المالية ،وتحويل المستندات الورقية إلكترونياً توفيراً للوقت والجهد وحفظها بطريقة سليمة .