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وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده

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وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده

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وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة شكر لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في ذكراه الثانية على رحيله والتي تحل اليوم، عن كل مرة ساعده فيها.

وأضاف الفنان أن هناك فجوة في قلبه ستكبر لحظة بعد لحظة حتى يراه بخير.

وشارك «الفيشاوي» متابعيه عبر حسابه بـ «إنستجرام» معلقًا مع صورة تجمعه مع والده وهو صغيرًا قائلاً: «ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، شكرًا على كل مرة ساعدتني فيها، شكرًا على تعليمي، شكرًا على تربيتي، شكرًا على كرمك وحنانك مع كل الناس، الفجوة اللي في قلبي هتقعد تكبر لحد ما أشوفك بخير، وحشتني يا أصيل يا محترم».

وتحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والذي توفي 25 يوليو 2019، بعد رصيد حافل من الأعمال والتي قدمتها خلال مسيرته الفنية.

المصرى اليوم

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